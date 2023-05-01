15 ударов ножом: москвичка жестоко расправилась с 90-летней матерью

Тело 90-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружено в квартире на северо-западе Москвы. По подозрению в жестокой расправе задержана дочь убитой, сообщает столичное управление Следственного комитета РФ.

Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти нашли утром 1 мая квартире жилого дома по улице Расплетина. По данным СМИ, эксперты обнаружили на теле пенсионерки 15 ножевых ранений в области живота. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В убийстве пенсионерки заподозрили ее дочь. Женщина задержана. В ближайшее время подозреваемая будет доставлена на допрос в подразделение столичного СК РФ.

Как сообщает столичная прокуратура, предварительно установлено, что ножевые ранения пожилой женщине нанесла ее дочь в ходе конфликта на бытовой почве, произошедшего 29 апреля.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств убийства пенсионерки.

Москва, Наталья Петрова

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