В США шесть человек погибли в ДТП с сотней машин

По меньшей мере шесть человек погибли и более 30 пострадали в массовом ДТП в американском штате Иллинойс. По данным телеканала CNN, пылевая буря привела к столкновению около 100 автомобилей.

Ветер принес пыль от вспаханных полей на шоссе, отчего видимость резко ухудшилась почти до нулевой. В результате на одном участке шоссе столкнулись порядка 60 автомобилей, а через несколько километров случилась авария с участием более 30 машин.

Пострадавшие получили травмы от легких до опасных для жизни. Всех отвезли в ближайшие больницы. Самому младшему пострадавшему два года, самому старшему – 80 лет.

Специалисты выясняют обстоятельства аварий. На место вызвана спецтехника для расчистки дороги от затора из машин.

В Южной Африке случилась массовая авария с участием 46 автомобилей. Порядка 35 человек получили различные травмы, никто не погиб.

Спрингфилд, Наталья Рязанова

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