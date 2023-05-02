В США шесть человек погибли в ДТП с сотней машин

По меньшей мере шесть человек погибли и более 30 пострадали в массовом ДТП в американском штате Иллинойс. По данным телеканала CNN, пылевая буря привела к столкновению около 100 автомобилей.
Ветер принес пыль от вспаханных полей на шоссе, отчего видимость резко ухудшилась почти до нулевой. В результате на одном участке шоссе столкнулись порядка 60 автомобилей, а через несколько километров случилась авария с участием более 30 машин.
Пострадавшие получили травмы от легких до опасных для жизни. Всех отвезли в ближайшие больницы. Самому младшему пострадавшему два года, самому старшему – 80 лет.
Специалисты выясняют обстоятельства аварий. На место вызвана спецтехника для расчистки дороги от затора из машин.
В Южной Африке случилась массовая авария с участием 46 автомобилей. Порядка 35 человек получили различные травмы, никто не погиб.
Спрингфилд, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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