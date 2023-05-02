Жилой дом загорелся после обстрела ВСУ села в Брянской области

Украинские войска утром 2 мая обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без пострадавших.

«В результате обстрела в одном из домовладений возник пожар», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале. На месте работают все оперативные службы, добавил он.

Приграничные районы Брянской области с начала специальной военной операции регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Брянск, Наталья Петрова

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