В Казахстане четверо рабочих пострадали при пожаре на газовом заводе

Четыре человека пострадали при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области Казахстана. Пожарные боролись с огнем 14 часов, сообщило министерство по чрезвычайным ситуациям республики.

Сообщение о пожаре поступило около 16 часов 1 мая. Специалисты оценили масштаб пожара с помощью аэровизуальной разведки и привлекли к работам более 50 человек и 9 единиц техники. Справиться с огнем удалось только к 06:20 часам 2 мая.

В министерстве отметили, что была угроза взрыва многотоннажных цистерн с газом, но пожарным удалось не допустить ЧП. Сотрудники экстренных служб продолжают проливать конструкции для охлаждения.

При пожаре пострадали четверо рабочих. Их с ожогами доставили в больницу.

Актюбинск, Наталья Рязанова

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