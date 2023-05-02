Моряки с «Калтана» вернутся в Россию на пароме

Экипаж перенесшего пожар российского судна «Калтан» направляется на паром, который доставит их из южнокорейского Тонхэ в российский Владивосток. Ожидается, что моряки будут на российской земле уже 3 мая, передает агентство «Прайм».

«В 16:00 по местному времени (10:00 мск) сегодня должен отправиться паром с 21 моряком. Сейчас они в пути на паром», – рассказал руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.

В Южной Корее остаются тела четырех погибших россиян. Дата их отправки в Россию не уточняется.

Согласно расписанию, паром из Тонхэ прибудет во Владивосток 3 мая.

Напомним, рыболовецкое судно «Калтан» попросило помощи в ночь на 21 апреля, когда находилось у берегов южнокорейского города Ульсан. Пожар быстро распространился по судну. Береговая охрана успела эвакуировать 21 моряка, в их числе двух пострадавших. Тела четырех погибших россиян нашли, когда пожар был потушен.

Ущерб для владельца судна превысил миллион рублей. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек.

Владивосток, Наталья Рязанова

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