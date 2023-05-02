В Выборге подросток нашел три пакета с расчлененным телом

В городе Выборге Ленинградской области 17-летний подросток нашел три пакета с расчлененным телом.

Страшную находку тинейджер сделал 1 мая, сообщает телеграм-канал Shot. Полиэтиленовые пакеты с человеческими останками и изрезанной одеждой находились на территории гаражей, рядом с забором стадиона Университета гражданской авиации. По данным СМИ, в мешках находились голова и туловище. Останки принадлежали мужчине.

Фрагменты тела отправлены на экспертизу. Правоохранителям предстоит установить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Напомним, на прошлой неделе на территории Петергофа обнаружили скелетированные останки человека. Прохожий заметил в Троицком ручье, который протекает по территории Александрийского парка в Петергофе, кости, похожие на человеческие. Прибывшие на место оперативники обнаружили череп, тазовую и берцовую кости. Останки отправили на экспертизу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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