В КНР раскрыли схему контрабанды золота с помощью дрона

Банда из четырех человек наладила канал контрабанды золота из России в Китай с помощью беспилотника. Китайское управление общественной безопасности задержало всех четверых, сообщает агентство «Синьхуа».

Сотрудники управления из автономного района Внутренняя Монголия на севере КНР задержали членов банды с 5,2 кг золота. Подозреваемые признались, что отправляли дрон через границу на территорию России. Там один из сообщников нагружал устройство золотом и отправлял обратно через границу.

Банда использовала дрон с функцией круиз-контроля, он мог летать по заранее установленному маршруту, перевозя до 20 кг груза за раз.

В Забайкальском крае трое граждан Китая стали фигурантами уголовного дела о контрабанде золота из России. Они руководили семью китайцами и 14 россиянами, которые скупали незаконно добытое золото.

Пекин, Наталья Рязанова

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