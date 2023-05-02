СМИ: в Брянской области предотвратили новую диверсию на железной дороге

В Брянской области предотвратили очередной подрыв железнодорожных путей, сообщает Mash.
По его сведениям, взрыв готовился на 77-м километре перегона Красный Рог – Почеп.
Работник железной дороги обнаружил несколько подкопов под полотном, куда предположительно планировали заложить самодельное взрывное устройство. О подозрительных подкопах на путях мужчина сообщил в полицию.
В настоящее время участок железнодорожного полотна оцеплен. На текущий момент взрывчатку там не обнаружили.
Официальных комментариев от властей по данному поводу пока не поступало.
Брянск, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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