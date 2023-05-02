Прерванное взрывом движение поездов в Брянской области восстановлено

В Брянской области восстановлено движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, где накануне из-за подрыва полотна сошли с рельсов восемь вагонов грузового состава. Об этом сообщает РЖД.

«В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги», – говорится в сообщении.

В ликвидации последствий инцидента участвовало около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Рабочие уложили около 100 метров железнодорожного полотна.

Отмечается, что поезд №202 Новозыбков – Москва прибыл в пункт назначения по графику в 05:12, прибытие поезда №204 Новозыбков – Москва также ожидается по расписанию – в 10:24. Поезд №86 Климов – Москва задержится на два часа, уточнили в РЖД.

Пассажиры опоздавшего поезда, следующие через Москву транзитом, смогут переоформить билеты и бесплатно воспользоваться услугами залов ожидания повышенной комфортности, комнат матери и ребенка и камер хранения.

Взрывное устройство на железнодорожных путях в Унечском районе Брянской области сработало утром 1 мая. В результате инцидента с рельсов сошли 8 из 78 вагонов грузового поезда, сформированного Белорусской железной дорогой. По данным Минтранса Белоруссии, поезд отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. Локомотивная бригада не пострадала.

Движение на участке Унеча – Рассуха было приостановлено. РЖД предупредили о возможных задержках пассажирских поездов.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после схода с рельсов поезда в Брянской области. Глава ведомства потребовал предоставить доклад об установленных обстоятельствах, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

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