В Курской области повреждены 15 домов и поликлиника из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Обошлось без пострадавших, но есть повреждения жилых домов и поликлиники.

«Всего насчитали 8 прилетов. Пострадавших нет. В 15 домах повреждены окна, фасады, заборы, пострадала крыша Теткинской поликлиники. Есть повреждение газопровода низкого давления. Кроме того, частично нарушено электроснабжение поселка», – написал губернатор в своем Telegram.

Старовойт пообещал оказать помощь жителям поселка, чьи дома повреждены.

Последний раз Теткино подвергался обстрелу ВСУ 2 мая. По данным главы области, повреждения получили семь домов и газовая труба низкого давления. Никто не пострадал.

Курск, Наталья Петрова

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