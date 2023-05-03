В Ангарске подросток ударил школьника ножом в грудь

Школьник ударил ножом в грудь ученика другого класса своей школы в Ангарске Иркутской области. Пострадавший выжил – ему сделали срочную операцию.

2 мая ссора между учениками 7-го и 8-го классов закончилась ножевым ранением. Подозреваемый сразу сбежал, а пострадавшего спасли медики скорой помощи. Мальчику потребовалась срочная операция, теперь за его состоянием следят врачи.

Полиция по горячим следам нашла и задержала второго школьника. С ним работают следователи. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и о халатности школьного руководства.

«Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Изъят складной нож, с помощью которого совершено преступление. Решается вопрос об избрании меры пресечения», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. А также внесла представление в адрес начальника управления образования Ангарского городского округа. Теперь ведомство оценит работу органов системы профилактики и при наличии оснований примет дополнительные меры прокурорского реагирования.

В одной из самарских школ мальчик принес нож и ранил другого ученика.

Ангарск, Наталья Рязанова

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