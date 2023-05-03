В ФРГ задержали 30 человек за связи с итальянской мафией

Полиция ФРГ за утро задержала более 30 человек, подозреваемых в связях с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета». Операция проводилась в пяти регионах страны, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Спецназ действовал в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Тюрингии, Рейнланд-Пфальце и Сааре. Полиция исполнила более 30 ордеров, еще несколько человек объявлены в розыск. В десятках жилых и коммерческих помещений прошли обыски.

По данным итальянской жандармерии, операция проводилась согласованно в Италии, Франции, Бельгии, Португалии, Словении, Румынии, Бразилии и Панаме. Всего задержан 131 человек, большая часть – в Италии.

В конце апреля в Италии задержали лидера мафиозной группировки «Ндрангета» Паскуале Бонавота, который был в розыске пять лет.

Берлин, Наталья Рязанова

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