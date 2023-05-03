Пираты похитили россиянина и двух грузин в водах Габона

Пираты похитили трех моряков с борта судна в водах Габона. Среди похищенных один гражданин РФ и двое граждан Грузии, пишут «Известия».

В ночь на 2 мая пираты забрали капитана и двух его помощников с судна, стоявшего в территориальных водах Габона. Капитан – россиянин, а первый и второй помощник – граждане Грузии, рассказал глава профсоюза моряков Грузии Анатолий Чиджавадзе.

Всего на борту находился экипаж из 14 человек. Все, кто стался на судне, в безопасности. Консул Грузии в ЮАР, грузинский МИД и владелец судна из США работают над освобождением похищенных.

Ранее судно 30 minutes пропало с радаров в Красном море в ночь на 18 апреля. В экипаже были трое россиян и гражданин Египта. Моряки вышли на связь через несколько дней и рассказали, что скрывались от пиратов.

Москва, Наталья Рязанова

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