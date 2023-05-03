Двух подростков придавило бетонной плитой в Ростовской области

Бетонная плита упала на двух подростков в слободе Большая Мартыновка Ростовской области. 14-летний мальчик погиб на месте, его 13-летнего друга отвезли в больницу, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Двое подростков гуляли по заброшенному недостроенному зданию, и на них упала бетонная плита. Старший получил не совместимые с жизнью травмы, младшего скорая успела довезти до больницы. Им занимаются врачи.

«Установлено, что на территорию строительного объекта свободный доступ не ограничен. Объект находится в ведении муниципального образования «Мартыновский район». Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», – пояснили в ведомстве.

Следователи изъяли необходимую для дела документацию, назначены экспертизы. Теперь ищут, кто из сотрудников районной администрации отвечал за безопасность на объекте.

В Евпатории 15-летний подросток получил травмы головы и тела, когда на него рухнула стена заброшенного здания. Мальчик умер в больнице от полученных травм.

Ростов-на-Дону, Наталья Рязанова

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