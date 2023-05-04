В США пациент больницы расстрелял женщин в приемном покое

Мужчина устроил стрельбу из пистолета в приемном покое больницы в американском городе Атланта. Все пострадавшие – женщины: одна умерла, четверо были ранены, передает телеканал CNN.

Днем 3 мая мужчина пришел в больницу на прием, но через некоторое время достал пистолет и начал стрелять по другим пациентам. Одна женщина умерла на месте, еще четырех отвезли в больницу. Одна пострадавшая находится в стабильном состоянии, трое – в критическом. Находящиеся в реанимации женщины были ранены в руку, живот, третьей пуля прилетела в лицо.

Стрелок сбежал из клиники и скрылся на угнанной машине. Полиция сумела разыскать и задержать его только вечером. Оказалось, 24-летний подозреваемый до января работал в береговой охране.

Мэр Атланты Андре Диккенс призвал изменить закон о владении оружием на фоне участившихся случаев массовой стрельбы. Он призвал тщательно проверять тех, кто хочет купить оружие, и изымать его у ргаждан, опасных для общества.

Атланта, Наталья Рязанова

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