ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщили об уничтожении беспилотника в небе над регионом. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет», – написал глава области в Telegram.

Гусев добавил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

Воронеж, Наталья Петрова

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