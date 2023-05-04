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Четверг, 4 мая 2023, 09:15 мск

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ПВО уничтожила беспилотник в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщили об уничтожении беспилотника в небе над регионом. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Сегодня рано утром в небе над Воронежской областью система ПВО обнаружила и успешно уничтожила БПЛА. Жертв и разрушений нет», – написал глава области в Telegram.

Гусев добавил, что жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает.

Воронеж, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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