WP: прокуратура может обвинить сына президента Байдена в ближайшее время

Прокуратура в США почти готова решить вопрос с предъявлением обвинений Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена. Развитие ситуации может повлиять на положение президента, объявившего о намерении переизбраться на второй срок, пишет The Washington Post.

Хантеру Байдену грозят обвинения в налоговых нарушениях и даче ложных показаний о покупке оружия. Прокуратура провела встречу с его адвокатами, что обычно происходит ближе к концу расследования. Во время подобных переговоров защитники подают прошение о смягчении обвинений.

Точный срок, когда прокуратура примет решение, не называется. Издание отмечает, что расследование заняло больше времени, чем ожидалось.

При этом, любое решение прокуратуры может повлиять на Джо Байдена, уже объявившего об участии в президентских выборах 2024 года. Ведомство обещало, что не будет политизировать итоги расследования, но республиканцы настаивают на связи действий Хантера с карьерой его отца.

В марте на Хантера Байдена также подали жалобу за нарушение закона об иноагентах. Ему вменяют консультации с пресс-секретарем Джо Байдена в его бытность вице-президентом о том, как правильно отвечать на вопросы СМИ о связях с украинской фирмой Burisma.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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