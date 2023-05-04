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Четверг, 4 мая 2023, 09:32 мск

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Украинский дрон-разведчик сбили под Белгородом

Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что подобные БПЛА применяются для разведки и корректировки направления ударов украинской армии ракетами, в том числе реактивных снарядов HIMARS.

По данным телеграм-канала, беспилотник пролетел около 5,5 км по российской территории до того, как был сбит и рухнул в поле.

Взрывчатки на дроне не было, но специалисты обнаружили камеру с 30-ти кратным зумом. «Такая оптика могла вскрыть российские позиции на несколько километров», – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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