Украинский дрон-разведчик сбили под Белгородом

Под Белгородом сбили украинский беспилотник Shark, сообщает телеграм-канал Mash. Отмечается, что подобные БПЛА применяются для разведки и корректировки направления ударов украинской армии ракетами, в том числе реактивных снарядов HIMARS.

По данным телеграм-канала, беспилотник пролетел около 5,5 км по российской территории до того, как был сбит и рухнул в поле.

Взрывчатки на дроне не было, но специалисты обнаружили камеру с 30-ти кратным зумом. «Такая оптика могла вскрыть российские позиции на несколько километров», – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

Белгород, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»