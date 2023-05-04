В доме умершего пенсионера в Орловской области нашли 140 снарядов времен ВОВ

В Орловской области обнаружили десятки боеприпасов к миномету времен Великой отечественной войны. Снаряды хранились в доме недавно ушедшего из жизни пенсионера.

Мужчина скончался в возрасте 70 лет. Он проживал в частном доме в деревне Березовка. После его смерти родственники осмотрели здание и обнаружили в подвале склад боеприпасов.

На место прибыли взрывотехники и нашли 14 ящиков с минами 50-го калибра. В общей сложности насчитали 140 снарядов, передает телеграм-канал Shot.

Для чего пожилому мужчине нужны были эти боеприпасы, неизвестно. Саперы приняли решение уничтожить опасный арсенал.

Орел, Зоя Осколкова

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