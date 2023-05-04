Пенсионерка из Красноярска заказала убийство сына и дочери ради квартиры

Жительница Красноярска решила найти киллера для двух детей ради единоличного владения квартирой. За инсценированное убийство дочери она заплатила 80 тыс. рублей, рассказали в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В апреле 67-летняя женщина попросила знакомого найти киллера для ее 48-летней дочери. Она пообещала исполнителю 80 тыс. рублей.

Мужчина рассказал обо всем правоохранителям. 3 мая они организовали инсценировку, по итогам которой подставной киллер отдал заказчице сумку ее дочери якобы в доказательство смерти женщины. Заказчица передала ему деньги, и ее задержали.

Расследование ведется по статье об организации приготовления убийства по найму. Следователи готовят документы для обращения в суд за арестом подозреваемой.

«Следствие располагает данными о намерении женщины совершить убийство своего 45-летнего сына, версия проверяется», – добавили в ведомстве.

Жительница Барнаула организовала заказное убийство своей невестки, которую недолюбливала.

Красноярск, Наталья Рязанова

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