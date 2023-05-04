Семь регионов России не готовы к пожароопасному сезону – глава Рослесхоза

Семь российских регионов не готовы к пожароопасному сезону. Об этом сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. Им предписано исправить ситуацию до 15 мая. По словам чиновника, ситуация контролируется ежедневно: «Кто-то справляется, некоторые еще не подтвердили свою готовность».

В пресс-службе ведомства уточнили, что не готовы к пожароопасному сезону Карелия, Марий Эл, Алтай, Бурятия, Забайкалье, Магаданская область и Чукотка, сообщает «Российская газета». Ранее были ограниченно готовы и не готовы, но исполнили предписание Воронежская, Курганская, Саратовская области, Тыва, Чувашия и Еврейская автономная область, отметили в Рослесхозе.

Там также отметили, что завершается работа с властями Свердловской области, Башкирии, Забайкалья, Пермского и Приморского краев по разработке дополнительных мер для обеспечения пожарной безопасности объектов, которые находятся о зоне риска. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

По информации Авиалесоохраны, за минувшие сутки в России потушили 96 лесных пожаров. Их площадь составила 11 044 га. Возгорания были зафиксированы в 20 регионах. Сейчас на территории страны действуют 69 лесных пожаров в 12 регионах.

Москва, Наталья Петрова

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