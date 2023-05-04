В Руанде 129 человек погибли при наводнении

По меньшей мере 129 человек стали жертвами наводнений на западе и севере Руанды. Поиски пропавших продолжаются, а метеорологи снова обещают дожди, передает AP.

В конце прошлой недели в ряде регионов страны начались затяжные ливни. Они привели к наводнениям и оползням в гористой местности. Десятки строений были повреждены, несколько домов смыло потоками воды. Часть дорог размыло, отрезав поселения друг от друга.

На 3 мая власти подтвердили смерть 129 человек. Продолжаются поиски пропавших без вести, число погибших может увеличиться, сообщил губернатор Западной провинции Руанды Франсуа Хабитегеко.

В Малайзии три человека погибли в результате наводнений. Десятки тысяч жителей были эвакуированы.

Кигали, Наталья Рязанова

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