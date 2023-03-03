Три человека погибли в результате наводнений в Малайзии

В Малайзии в результате наводнений три человека погибли, десятки тысяч жителей были эвакуированы. Об этом сообщили в департаменте пожарно-спасательной службы страны.

Наиболее пострадавшим от удара стихии остается город Джохор, в котором на данный момент зарегистрировано три смерти.

«Число пострадавших от наводнения продолжает расти: почти 36 тысяч человек были эвакуированы примерно в 260 центров временной помощи по всей стране», – приводит издание The Star слова заместителя директора спасательной службы Эдвина Галана Теруки.

При этом метеорологи прогнозируют дождливую погоду еще на протяжении трех дней, что может значительно ухудшить ситуацию.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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