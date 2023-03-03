российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 марта 2023, 15:57 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Три человека погибли в результате наводнений в Малайзии

В Малайзии в результате наводнений три человека погибли, десятки тысяч жителей были эвакуированы. Об этом сообщили в департаменте пожарно-спасательной службы страны.

Наиболее пострадавшим от удара стихии остается город Джохор, в котором на данный момент зарегистрировано три смерти.

«Число пострадавших от наводнения продолжает расти: почти 36 тысяч человек были эвакуированы примерно в 260 центров временной помощи по всей стране», – приводит издание The Star слова заместителя директора спасательной службы Эдвина Галана Теруки.

При этом метеорологи прогнозируют дождливую погоду еще на протяжении трех дней, что может значительно ухудшить ситуацию.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наводнение

В Бразилии 36 человек стали жертвами тропического циклона / В турецком Искендеруне людей эвакуируют из-за повышения уровня моря / В Перу 40 человек погибли в результате оползней / Жертвами наводнения в США стали 20 человек / На Филиппинах жертвами наводнения стали 28 человек / На Филиппинах более 10 000 человек эвакуированы из зоны наводнений / В турецкой Анталье ливни стали причиной крупнейшего за 50 лет наводнения / В Венесуэле жертвами наводнений и оползней стали десятки человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Наводнение,