В Сербии восемь человек погибли во время стрельбы на улице

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 13 пострадали в результате стрельбы в селах Мало Орашье и Дубона в сербской общине Младеновац. Среди жертв – полицейский и его младшая сестра, пишут Novosti.

Предварительно, поздним вечером 4 мая в селе Дубона произошла ссора между молодыми людьми. 21-летний местный житель сбегал домой за автоматом, сел в машину и устроил стрельбу из окна по обидчикам и прохожим. После чего скрылся.

Подтверждена смерть восьми человек. Семеро находятся в критическом состоянии, шести предстоят или уже делают срочные операции. Один раненый вне опасности – его операция прошла успешно.

Полиция бросила на поиски подозреваемого более 600 человек, на нескольких участках дорог организовали блок-посты для проверки автомобилей. По данным портала, подозреваемого удалось вычислить и окружить. Ведутся переговоры.

5 мая в стране начался общенациональный трехдневный траур в связи со стрельбой в школе Белграда. 14-летний подросток под воздействием наркотиков застрелил охранника и восемь учеников.

Младеновац, Наталья Рязанова

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