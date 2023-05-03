Стрельба в белградской школе: погибли охранник и восемь учеников

В результате стрельбы в белградской школе погибли девять человек, в том числе охранник и восемь учеников. 14-летний подросток, открывший огонь, находился под воздействием наркотиков, передает сербское издание Novosti.

По уточненным данным МВД Сербии, ЧП произошло в 8:40 местного времени в школе им. Владислава Рибникара. Стрельбу открыл ученик седьмого класса из пистолета, который принадлежит его отцу. Сначала был убит охранник, а затем школьники, находившиеся в коридоре учебного учреждения.

По предварительным данным, которые публикуют сербские СМИ, ранения получили в общей сложности 15 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших также учительница.

Белград, Светлана Антонова

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