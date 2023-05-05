Ильский НПЗ на Кубани снова атакован беспилотником

Второй за два дня пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае после новой атаки беспилотника. Дрон нанес удар по одной из установок, сообщает телеграм-канал Baza. По информации краевого управления МЧС РФ, возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Предварительно, никто не пострадал.

Сообщение о возгорании на Ильском НПЗ в Северском районе поступило в 08:50. В 09:00 пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС, передает ТАСС со ссылкой региональное управление МЧС. Его площадь составила 60 квадратных метров.

По данным экстренных служб, на которые ссылается агентство, пожар произошел из-за атаки беспилотника. На месте инцидента работают экстренные службы и правоохранительные органы.

В ночь на 4 мая беспилотник Ильский НПЗ был атакован беспилотником, в результате чего загорелись резервуары с нефтепродуктами. К 5:30 пожар потушили. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Следственный комитет России накануне заявил, что будет расследовать «преступные действия ВФУ (вооруженные формирования Украины – прим. ред.)» на территории Краснодарского края. Речь идет о пожаре на Ильском НПЗ. «По предварительным данным, возгорание могло начаться после атаки неизвестного беспилотного летательного аппарата», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ночью 3 мая из-за атаки беспилотников произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.

Краснодар, Наталья Петрова

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