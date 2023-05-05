В Приморье джип на полном ходу влетел в остановку с людьми

Водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением и вылетел на тротуар в районе автобусной остановки в городе Артем. Две женщины и водитель джипа доставлены в больницу, сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

Около 12:45 часов по местному времени 5 мая джип с 59-летним водителем сбил леерное ограждение и влетел на тротуар. Там он сбил женщин 59 и 62 лет у автобусной остановки. По данным краевой прокуратуры, у мужчины случился приступ эпилепсии, поэтому он не справился с управлением автомобилем.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол по ст. 12.24 КоАП РФ о нарушении ПДД, повлекшем вред здоровью людей. Прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В Алтайском крае легковой автомобиль врезался в остановку и сбил ожидавших транспорт людей. Один человек погиб, еще одна пострадавшая госпитализирована.

Артем, Наталья Рязанова

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