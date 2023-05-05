На опорах ЛЭП в Тверской области нашли шесть взрывных устройств

Шесть самодельных взрывных устройств обнаружили на ЛЭП в Тверской области, сообщает телеграм-канала Shot.

По его данным, СВУ были найдены на опорах трех ЛЭП рядом с деревнями Микшино и Залазино Лихославльского района. На опорах было закреплено по два пакета с неизвестным веществом и взрывателем. По предварительной информации, все взрывные устройства были подключены к одному таймеру.

На месте работают экстренные службы. Взрывные устройства обезврежены. Ведется поиск диверсантов.

Официально информация об этом не подтверждена.

Тверь, Наталья Петрова

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