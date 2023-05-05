В Испании раскрыли перевозку двух тонн кокаина

Сотрудники национальной полиции Испании раскрыли схему незаконной перевозки наркотиков из Южной Америки. В ходе расследования изъяли около двух тонн незаконных веществ.

Расследование началось летом 2022 года, когда полиция заподозрила, что из Колумбии привозят не только бананы. В тех же коробках банда прятала пакеты с кокаином. Первую партию в 1,3 тонны изъяли в порту Картахены в Колумбии, вторую в 650 кг – в испанском порту Виго.

«В результате операции были задержаны 8 человек, изъято 58 000 евро наличными», – говорится в сообщении на сайте испанской полиции.

Итальянские правоохранители нашли груз кокаина, дрейфующим у берегов Сицилии. Около двух тонн кокаина снабдили водонепроницаемой упаковкой и маячком.

Мадрид, Наталья Рязанова

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