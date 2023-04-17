российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 апреля 2023, 12:29 мск

Новости Италия

Новости, Кратко

У берегов Италии выловили сеть с двумя тоннами кокаина

Итальянские правоохранители обнаружили у берегов Сицилии крупную партию наркотиков. Запрещенные вещества дрейфовали в море и были снабжены маячком.

Груз кокаина, стоимость которого составляет около 400 млн евро, нашли сотрудники Морского подразделения Финансовой гвардии Италии. Захваченная партия стала одной из рекордных в национальном масштабе.

Кокаин был надежно упакован так, чтобы брикеты не тонули, но и не пропускали влагу внутрь. Пакеты были связаны между собой сетью и снабжены световым сигнальным устройством. В общей сложности сотрудники Фингвардии конфисковали 1600 пакетов с белым порошком.

Предположительно, груз скинули в море с судна наркоторговцев, где его должны были подобрать другие участники преступной группы и доставить на берег.

Рим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Ялте футболиста задержали с килограммом мефедрона / Наркоплантатор поджег городскую доску почета в Подольске / Под Волгоградом обнаружили нарколабораторию с 70 кг «синтетики» / Застигнуты в противогазах: в подмосковной нарколаборатории изъяли почти 30 кг «синтетики» / Под Петербургом в тайнике обнаружили более 200 кг кокаина / В Башкирии полицейский делал закладки с наркотиками / В Каспийском море задержали контрабандистов с килограммами опиума / Полицейские при поддержке спецназа ликвидировали нарколабораторию на скотобойне под Тверью

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Италия, Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Наркотики,