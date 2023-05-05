Обстрел ВСУ повредил линию электропередач под Белгородом

Села Черемошное и Устинка Белгородского района попали под обстрел с украинской стороны. Снарядами повредило линию электропередач, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Посечены забор и три машины на территории сельскохозяйственного предприятия, также повреждена линия электропередачи», – описал последствия обстрела глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор заверил, что аварийные и оперативные службы уже восстанавливают электроснабжение и начали ликвидировать другие последствия обстрела.

По информации телеграм-канала Shot, ВСУ обстреляли и село Ясные Зори. В селе зафиксировали пять прилётов, которые оставили село без света.

Белгород, Наталья Рязанова

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