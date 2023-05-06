ВСУ обстреливают город Шебекино в Белгородской области – есть пострадавший

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска ведут обстрел приграничного города Шебекино. На данный момент есть информация об одном пострадавшем.

«В настоящий момент идет обстрел города Шебекино. Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По информации местных СМИ, под обстрел попала школа – один из снарядов попал в крышу. Надо отметить, что ученики школ приграничных районов Белгородской области переведены на дистанционное обучение.

Напомним, накануне ВСУ обстреляли села Черемошное и Устинка Белгородского района. Обошлось без пострадавших, сообщал Гладков. В результате обстрела повреждены линия электропередачи и три автомобиля на территории сельхозпредприятия, уточнил он.

Белгород, Наталья Петрова

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