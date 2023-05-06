СКР: подозреваемый в покушении на Прилепина признался в преступлении

Задержанный по подозрению в покушении на писателя Захара Прилепина дал признательные показания. В ходе допроса он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Об этом сообщает Следственный комитет России.

«Следователи СК России на причастность к покушению на Захара Прилепина проверяют Александра Пермякова. Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины», – сказано в сообщении ведомства.

По версии СКР, Пермяков заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина, а затем привел его в действие дистанционно. После этого скрылся с места преступления, но был задержан полицейскими, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

Следователи продолжают допрос Пермякова. «Он дает показания по обстоятельствам совершенного преступления», – отметили в ведомстве.

В СКР добавили, что сейчас следователи устанавливают «иных лица, причастных к теракту».

Ведомство опубликовало кадры допроса подозреваемого в покушении Прилепина. «В 2018-м был завербован украинскими спецслужбами, в 2022-м заехал на территорию Российской Федерации с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства – дистанционный взрыв, двумя противотанковыми минами», – говорит фигурант на видео.

Подозреваемый – уроженец Донецкой области 1993 года рождения. По данным ТАСС, на родине он был судим за разбой. РЕН ТВ ранее сообщало, что задержанный – житель Нижегородской области, недавно получивший российское гражданство.

Меж тем телеграм-канал «112» сообщает о задержании второго подозреваемого в покушении на Прилепина. По его данным, мужчину задержали во время прочесывания лесополосы, сейчас с ним работают оперативники. Также сообщается, что одновременно в Москве проходят обыски по нескольким адресам, указанным подозреваемыми в качестве явочных квартир.

Официально данная информация не подтверждена.

Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, был взорван сегодня утром в деревне Пионерское Борского района Нижегородской области. Писателя госпитализировали с ранениями ног, его водитель-охранник погиб. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что писатель в результате покушения получил «незначительные переломы», угрозы его здоровью нет.

По факту подрыва автомобиля с Прилепиным Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт).

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»