ФСБ заявила о пресечении атаки украинских дронов на военный аэродром под Иваново

ФСБ и МВД предотвратили атаку дронов, планируемой украинской разведкой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.

«Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме «Северный» в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», – говорится в сообщении.

Объектом атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, заявили в ведомстве.

По информации ФСБ, на территории России выявлена диверсионная группа, которую координировали сотрудники спецслужб Украины. Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из населенного пункта Блистова Черниговской области.

Как отметили в спецслужбе, российские силовики контролировали полет самолета. Пилот и члены диверсионной группой, завербованные Гланым управлением разведки Минобороны Украины, были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи взрывных устройств.

В настоящее время проводятся мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности, добавили в ФСБ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»