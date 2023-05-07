ФСБ заявила о пресечении атаки украинских дронов на военный аэродром под Иваново

ФСБ и МВД предотвратили атаку дронов, планируемой украинской разведкой, на военный аэродром «Северный» в Ивановской области. Об этом сообщил Центр общественных связей российской спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося главным управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме «Северный» в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой», – говорится в сообщении.
Объектом атаки являлись самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, заявили в ведомстве.
По информации ФСБ, на территории России выявлена диверсионная группа, которую координировали сотрудники спецслужб Украины. Взрывные устройства для совершения диверсии планировалось доставить с Украины на легкомоторном самолете «Аэропракт-А 32» из населенного пункта Блистова Черниговской области.
Как отметили в спецслужбе, российские силовики контролировали полет самолета. Пилот и члены диверсионной группой, завербованные Гланым управлением разведки Минобороны Украины, были задержаны после посадки в Тульской области в момент передачи взрывных устройств.
В настоящее время проводятся мероприятия по розыску всех членов ДРГ и документированию их противоправной деятельности, добавили в ФСБ.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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