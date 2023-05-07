Женщина тяжело ранена при обстреле ВСУ белгородского села

Украинские войска обстреляли село села Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Тяжелое ранение получила местная жительница.

«Били по центру села. По предварительным данным, есть одна пострадавшая: женщина с серьезным ранением нижних конечностей. Бригада скорой помощи и оперативные службы выехали на место», – написал глава области в своем телеграм-канале.

Ранее утром Гладков сообщил о ночном обстреле ВСУ села Сподарюшино Грайворонского городского округа. Никто не пострадал. Повреждены один частный дом, газопровод и линия электропередачи.

Белгород, Наталья Петрова

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