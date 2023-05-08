В Шебекино четыре человека пострадали после обстрела со стороны Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. В результате ранения получили четыре человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня под массированный обстрел ВСУ попало Шебекино. Первый раз обошлось без пострадавших и повреждений. Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами – выбиты окна, повреждены балконы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По последним данным, пострадали четверо местных жителей, двоих их них отказались от госпитализации, еще двоих доставили в центральную районную больницу.

Кроме того, один снаряд разорвался рядом с другим многоквартирным домом. В этом случае пострадавших не было. Здание повреждено, а также загорелся припаркованный рядом автомобиль. Пожарные уже приступили к тушению.

На месте находятся оперативные службы и глава округа Владимир Жданов. Продолжается подомовой обход территории.

Белгород, Зоя Осколкова

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