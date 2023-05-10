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Среда, 10 мая 2023, 08:59 мск

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ПВО сбила украинский беспилотник под Курском

Под Курском силы противовоздушной обороны рано утром 10 мая сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, обломки БПЛА упали на в деревне Толмачево.

«Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Меж тем телеграм-канала Baza сообщает о взрыве украинского беспилотника в соседней Белгородской области. По его данным, инцидент произошел в селе Ольховатка Новооскольского района. «В результате взрыва были повреждены два дома, библиотека, почта и автомобиль», – говорится в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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