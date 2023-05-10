Присяжные признали Трампа виновным в домогательствах и клевете

Присяжные суда в Нью-Йорке признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в попытке изнасилования и клевете. Дело рассматривалось в гражданском суде, и тюремное заключение политику не грозит, передает телеканал CNN.

Писательница и журналистка Джин Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной кабинке универмага Bergdorf Goodman весной 1996 года. Трамп опроверг обвинения и сказал, что незнаком с Кэрролл, а обвинения – пиар-акция ради продаж новой книги. В ходе судебного разбирательства присяжные встали на сторону истца, но посчитали, что Кэрролл не смогла доказать факт изнасилования – только домогательства.

Суд обязал Трампа выплатить писательнице компенсацию за домогательства в два миллиона долларов и за клевету – в три миллиона. Бывший президент пообещал обжаловать решение суда и назвал его позором.

«Мы будем обжаловать это решение. Это продолжение величайшей охотой на ведьм. Это позор», – прокомментировал Трамп в социальной сети Truth Social.

Судебное решение уже отразилось на позиции экс-президента в рядах Республиканской партии. Некоторые его однопартийцы усомнились, что Трамп является подходящим кандидатом от республиканцев для будущих президентских выборов. Аналитики отметили, что многие политики отказывались от карьеры и после меньших ударов по репутации, но Трамп решительно настроен вернуться в Белый дом в 2024 году.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

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