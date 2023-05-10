Власти Польши «переименовали» Калининград

Польские власти решили «переименовать» российский Калининград в Крулевец (Królewiec). Соответствующая резолюция комиссии по стандартизации географических названий за пределами Польши при Главной геодезической службе страны вступила в силу, сообщают польские СМИ.

Согласно документу, полякам рекомендуется называть Калининград только по-польски – Крулевец, а Калининградскую область – Крулевецкой областью.

В комиссии заявили, что Калининград известен в Польше под традиционным названием Крулевец, а нынешнее русское название этого города – «искусственное и не связано ни с городом, ни с областью». Более того, в комиссии назвали «преступником» советского партийного деятеля Михаила Калинина, в честь которого был переименован Кенигсберг.

До конца Второй мировой войны Кенигсберг располагался в немецкой провинции Восточная Пруссия и был передан СССР по решению Потсдамской конференции 1945 года вместе с северной частью провинции. В июле 1946 года город был переименован в Калининград. Калининградская область стала самым западным рубежом России.

Напомним, в марте прошлого года экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится «под оккупацией России» с 1945 года. По его мнению, Варшава должна заявить претензии на этот российский регион, поскольку он исторически принадлежал Пруссии и Польше.

Москва, Наталья Петрова

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