В Искитиме подросток топором убил сверстницу

Подросток несколько раз ударил колуном по голове 17-летнюю девушку в Искитиме Новосибирской области. Девушка умерла, парня обвинили в убийстве, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 9 мая между подростками случилась ссора. Парень взял тяжелый топор для колки дров и несколько раз ударил девушку по голове. Пострадавшая умерла на месте.

Полиция задержала подозреваемого. Следователи готовят материалы для ходатайства перед судом об аресте парня.

«Предъявлено обвинение 17-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы», – пояснили в ведомстве.

Знакомая семьи рассказала, что подозреваемый – брат погибшей девушки. В семье воспитываются 35 детей: от первого брака отца, от второго брака отца и приемные, пишет портал NGS.

В Амурской области две 17-летние девушки пострадали в студенческом общежитии. Подозреваемый напал на них с ножом. Его задержали.

Искитим, Наталья Рязанова

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