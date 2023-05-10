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Среда, 10 мая 2023, 13:16 мск

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В Искитиме подросток топором убил сверстницу

Фото: pixabay

Подросток несколько раз ударил колуном по голове 17-летнюю девушку в Искитиме Новосибирской области. Девушка умерла, парня обвинили в убийстве, сообщило управление Следственного комитета по региону.

По версии следствия, утром 9 мая между подростками случилась ссора. Парень взял тяжелый топор для колки дров и несколько раз ударил девушку по голове. Пострадавшая умерла на месте.

Полиция задержала подозреваемого. Следователи готовят материалы для ходатайства перед судом об аресте парня.

«Предъявлено обвинение 17-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Допрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы», – пояснили в ведомстве.

Знакомая семьи рассказала, что подозреваемый – брат погибшей девушки. В семье воспитываются 35 детей: от первого брака отца, от второго брака отца и приемные, пишет портал NGS.

В Амурской области две 17-летние девушки пострадали в студенческом общежитии. Подозреваемый напал на них с ножом. Его задержали.

Искитим, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Убийства,