Собаки растерзали мужчину в Иркутской области

Следственные органы разбираются в обстоятельстввах гибели мужчины в результате нападения собак в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. Проверку по данному факту также проводит прокуратура.

По информации регионального управления СК РФ, 8 мая возле сторожки на территории овощехранилища по адресу ул. Коростова, было обнаружено тело 63-летнего мужчины с ампутированной рукой и множественными телесными повреждениями. Следователи установили, что мужчину покусала стая собак. От полученных ран он скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Гибелью мужчины занялась также прокуратура Усолье-Сибирское. «В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка реализации полномочий органами местного самоуправления в сфере исполнения законодательства о санитарном благополучии населения при содержании безнадзорных животных», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью мужчины. «Причины и условия случившегося устанавливаются», – отметили в ведомстве.

Как сообщают местные СМИ, следователи в том числе проверяют версию, согласно которой мужчину загрызли собаки, которые охраняют одну из частных территорий.

Иркутск, Наталья Петрова

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