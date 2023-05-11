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Четверг, 11 мая 2023, 10:37 мск

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Стая бродячих собак искусала ребенка на Чукотке

На Чукотке стая бродячих собак напала на ученика первого класса. Мальчик госпитализирован. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.

Инцидент произошел 8 мая за пределами города Певека, сообщил глава городского округа Певек Иван Леюшкин в своем Telegram. По его данным, собаки набросились на ребенка, который был без присмотра взрослых. Очевидцы доставили первоклассника в больницу.

«Мальчику была оказана вся необходимая первичная медицинская и психологическая помощь. В настоящее время ребенок продолжает лечение, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает», – сообщил чиновник в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что сотрудники ветеринарной станции пытаются отловить бродячую стаю, но пока безуспешно.

Региональный главк СКР начал проверку по факту нападения собак на ребенка. В ведомстве сообщили, что у мальчика зафиксированы множественные укусы.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее исполнение полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», – говорится в сообщении ведомства.

Накануне сообщалось, что собаки загрызли мужчину в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В обстоятельства произошедшего разбираются Следственный комитет и прокуратура.

Анадырь, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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