Полиция изъяла 16 млн наркотических таблеток у международной банды

Крупная операция против банды контрабандистов и наркоторговцев прошла сразу в четырех арабских странах. Полиция изъяла у подозреваемых 16 млн наркотических таблеток, передает телеканал Alsumaria.

Полиция в Ираке, Сирии, Саудовской Аравии и Иордании действовала согласованно: все подозреваемые задержаны в течение четырех дней. В местах их пребывания прошли обыски, во время которых изъяты миллионы доз наркотического вещества.

Большая часть – 12 млн таблеток – была незаконно ввезена в Ирак. Еще 1,5 млн таблеток изъяты в Сирии, 1,3 млн – в Саудовской Аравии, 1,2 млн – в Иордании. Стоимость всей партии запрещенных веществ составила 240-300 млн долларов.

Полиция Испании и Колумбии раскрыли схему незаконной перевозки наркотиков из Южной Америки. В ходе расследования изъяли около двух тонн незаконных веществ.

Дамаск, Наталья Рязанова

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