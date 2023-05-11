В Японии четыре человека пострадали при землетрясении

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в столичном регионе Японии. В результате четыре человека пострадали, в Токио массово остановились лифты, а с крыш слетела черепица.

Подземные толчки случились около 04:16 часов 11 мая. В городе Кисарадзу в префектуре Тиба сила землетрясения была 5,2 балла, в городе Кимицу – на уровне 5 баллов, в Токио – на уровне 4 баллов. Очаг толчков находился на глубине 40 км в южной части префектуры Тиба, передает агентство «Киодо».

Две пенсионерки получили легкие травмы: они упали у себя дома во время подземных толчков. Еще одного мужчину по голове ударила упавшая лампа. Четвертый пострадавший – женщина, на которую посыпалась черепица с крыши дома.

В Токио массово остановились лифты в многоэтажных зданиях. Обслуживающая компания заверила, что никто не застрял. Большинство кабин уже проверили и запустили в работу. В нескольких зданиях потрескались стены, в асфальтированных дорогая появились трещины. С крыш малоэтажных зданий попадала черепица, но значительных разрушений нет.

Специалисты предупредили, что в течение недели могут происходить афтершоки, по силе не уступающие основному землетрясению. Жителей гористой местности предупредили о риске поползней. Угроза цунами не объявлялась.

5 мая в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Местных жителей предупредили о возможном подъеме уровня воды вдоль побережья.

Токио, Наталья Рязанова

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