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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,3

В Японии произошло мощное землетрясение. Местных жителей предупредили о возможном подъеме уровня воды вдоль побережья. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным сейсмологов, подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в центральной части японского острова Хонсю. Землетрясение ощутили жители ряда префектур на побережье, включая Ниигату. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Исикава на полуострове Ното. Его очаг располагался на глубине около 10 км.

К данному моменту о пострадавших и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась, однако могут произойти незначительные изменения уровня воды вдоль побережья.

Тем временем, в японском правительстве в связи с произошедшим начал работу центр по контролю за ситуацией.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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