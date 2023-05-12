В Турции семь человек погибли в массовом ДТП

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на юге Турции. По меньшей мере семь человек погибли, семь пострадали, передает Aydinlik.
Авария случилась в ночь на 12 мая на шоссе Адана-Позанти в направлении Анкары. Двигавшийся по дороге грузовик внезапно загорелся и остановился. Следующие за ним автомобили пытались обойти препятствие, но случилось несколько столкновений. Всего в ДТП участвовали грузовик, два пикапа, четырех легковых автомобиля и две машины полиции.
Семь человек погибли на месте. Прибывшие бригады скорой помощи отвезли пострадавших в больницы. Полиция временно перекрыла часть автодороги для изучения места аварии. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.
В Симферополе произошло ДТП с участием девяти машин. Несколько человек госпитализировали.
Анкара, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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