В Турции семь человек погибли в массовом ДТП

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла на юге Турции. По меньшей мере семь человек погибли, семь пострадали, передает Aydinlik.

Авария случилась в ночь на 12 мая на шоссе Адана-Позанти в направлении Анкары. Двигавшийся по дороге грузовик внезапно загорелся и остановился. Следующие за ним автомобили пытались обойти препятствие, но случилось несколько столкновений. Всего в ДТП участвовали грузовик, два пикапа, четырех легковых автомобиля и две машины полиции.

Семь человек погибли на месте. Прибывшие бригады скорой помощи отвезли пострадавших в больницы. Полиция временно перекрыла часть автодороги для изучения места аварии. Специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия.

В Симферополе произошло ДТП с участием девяти машин. Несколько человек госпитализировали.

Анкара, Наталья Рязанова

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