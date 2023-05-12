В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв произошел сегодня утром в городе Мелитополе в Запорожской области. Сработала самодельная бомба, пострадавших нет, сообщила городская администрация.

«В Мелитополе около 6:50 на ул. Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ. Никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В горадминистрации уточнили, что в результате взрыва повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме.

На месте происшествия работают оперативные службы.

Напомним, накануне в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Судья не пострадал, ранения получили два охранника. Пострадавшие госпитализированы. Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал покушение «очередной попыткой киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории региона».

Мелитополь, Наталья Петрова

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