СКР и прокуратура проверят жесткую посадку вертолета в Приморье

Вертолет «Ми-2» совершил жесткую посадку в Анучинском районе Приморского края. Дальневосточная транспортная прокуратура и Восточное МСУ на транспорте Следственного комитета начали проверку обстоятельств происшествия.

По данным СКР, вертолет приземлился в труднодоступной местности вблизи поселка Тигровый 9 мая. Но нашли борт только 11 мая во время ремонта линии электропередач. У вертолета были сильно повреждены лопасти и хвостовой винт.

На месте происшествия не нашли никого из экипажа или следов того, что пострадали люди. Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

СКР начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ), сообщила пресс-служба ведомства. Транспортная прокуратура дополнительно проверит квалификацию пилота. Также оценит, как исполнялись нормы о безопасности полетов и эффективности госнадзора в сфере эксплуатации воздушного судна.

В Кузбассе один человек погиб и еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-8.

Анучино, Наталья Рязанова

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