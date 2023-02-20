В Кузбассе при жесткой посадке Ми-8 погиб один человек, еще один пострадал

Один человек погиб и еще один пострадал при жесткой посадке частного вертолета Ми-8 в Кузбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Вертолет совершил аварийную посалку в районе горы Топхан Междуреченского городкого округа. На борту находилось 10 человек. «В результате один человек погиб, еще один пострадал», – рассказал собеседник агентства.

Предварительно, вертолет совершил аварийную посадку из-за отказа техники в сложных метеоусловиях, сообщил источник «Интерфакса».

В то же время источник ТАСС в оперативных службах заявил, что причиной жесткой посадки могла стать ошибка пилотирования. По его словам, вертолет задел гору, после чего начал экстренно снижаться.

Еще один вертолет, который летел в паре с совершившим жесткую посадку Ми-8, уже доставил погибшего в Междуреченск и вылетел за пострадавшим. Ожидается прибытие к месту аварии третьего вертолета из соседнего Горно-Алтайска для эвакуации оставшихся восьми человек.

Информацию об аварийной посадке подтвердили власти Междуреченского района Кемеровской области.

Кемерово, Наталья Петрова

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