В Брянской области разбился вертолет

Сегодня в небе над Брянской областью загорелся и потерпел крушение вертолет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщается, вертолет упал в городе Клинцы. По предварительным данным, причиной пожара стал пожар двигателя.

В настоящее время устанавливается принадлежность вертолета и обстоятельства крушения. Также выясняется информация о пострадавших.

Брянск, Светлана Антонова

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