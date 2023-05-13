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Суббота, 13 мая 2023, 14:09 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Брянской области разбился вертолет

Сегодня в небе над Брянской областью загорелся и потерпел крушение вертолет, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщается, вертолет упал в городе Клинцы. По предварительным данным, причиной пожара стал пожар двигателя.

В настоящее время устанавливается принадлежность вертолета и обстоятельства крушения. Также выясняется информация о пострадавших.

Брянск, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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